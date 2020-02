GdS – Rimpianto Haaland per l’Italia: due anni fa anche l’Inter seguiva il giocatore

Oggi sta riscrivendo le pagine della storia calcistica con la maglia del Borussia Dortmund, festeggiando ad una media gol incredibile. In passato però il suo viaggio è stato molto vicino ad un possibile atterraggio in Italia, con le big del nostro calcio che seguivano da vicino il giocatore, pur evitando di affondare il colpo con decisione per scommettere così su di lui. Erling Haaland è sicuramente l’uomo del momento: 19 anni, tripletta al debutto in Bundesliga così come in Champions, a settembre contro il Genk e con la maglia del Salisburgo.

Oggi il baby attaccante è al Borussia Dortmund ed il suo impatto sui gialloneri è stato devastante. In passato però, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato seguito con interesse sia dall’Inter che da Juventus e Roma. I maggiori club italiani infatti due anni fa avevano ricevuto segnalazioni importanti dai propri scout su quel giocatore del Molde così forte e promettente. Promosso alle prime analisi, per un interesse arenatosi di fronte alle cifre dell’investimento: 3,8 milioni di euro per un giocatore che avrebbe vestito la maglia delle giovanili. I bianconeri poi, a distanza di pochi mesi, hanno scelto di virare sull’altro giovanissimo Kulusevski, ma le porte di un possibile approdo in Italia di Haaland non sono ancora chiuse del tutto. La Juventus lo osserva ed è disposta a fare follie per il nuovo talento del calcio mondiale.

