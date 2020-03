GdS – Ripresa degli allenamenti, è scontro tra Marotta e Lotito: domani si vota

In piena emergenza coronavirus con numeri che tendono unicamente a farsi sempre più drammatici giorno dopo giorno, non possono permettersi in questo momento i club di Serie A di riprendere gli allenamenti. Lo sa bene l’Inter di Steven Zhang che sin dal primo momento era quasi andata allo scontro frontale con la Lega calcio per invocare la sospensione del campionato, invitando a non sottovalutare gli effetti disastrosi che il virus avrebbe potuto avere in Italia.

Per questo motivo, come ripreso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta è andato allo scontro con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste è divenuto il portavoce dei club che già dal 23 marzo vorrebbero riprendere le attività, mentre l’ad nerazzurro rappresenta le società che in campo chiedono di non tornare prima del 4 aprile. La linea dell’equità, per consentire a tutte le squadre di ricominciare lo stesso giorno, dovrà mettere tutti d’accordo nella votazione prevista per la giornata di domani.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!