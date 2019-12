GdS – Roma su Pinamonti: Petrachi studia la formula per strapparlo a Inter e Genoa

Kalinic da una parte, Pinamonti dall’altra. La Roma lavora sul mercato attaccanti e l’Inter osserva interessata soprattutto in relazione al futuro ed ai numeri dell’ex centravanti interista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds giallorosso Petrachi avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante del Genoa come sostituto di Dzeko in caso di forfait. Poche le garanzie dettate da Kalinic che, secondo la rosea, sarebbe pronto a lasciare la capitale già a gennaio. Il direttore sportivo della Roma però è costretto a riflettere sulla formula adatta per strappare l’ex Inter, che tecnicamente ne detiene ancora il cartellino, e metterlo a disposizione di Fonseca. Pinamonti è arrivato infatti al Genoa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni da versare il prossimo giugno, ma in rossoblù non sembra aver trovato il giusto feeling con piazza e campo.

Petrachi è dunque pronto all’affondo: prima di tutto però bisognerà studiare la trattativa per portarlo all’Olimpico già a gennaio, permettendo dunque anche allo stesso Kalinic di lasciare i giallorossi. Ipotesi Genoa per l’ex Viola, con la stessa Fiorentina interessata al suo futuro: tutte mosse che toccano anche l’Inter, legata ancora a livello formale alle sorti di Pinamonti, ormai ex baby gioiello interista.

