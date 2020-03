GdS – Sanchez e Vidal in quarantena: scatterà l’isolamento al rientro in Cile

Alexis Sanchez ed Arturo Vidal in quarantena? Questo lo scenario che racconta La Gazzetta dello Sport e che sembra già scritto nel futuro dei due calciatori. La rosea descrive infatti i provvedimenti voluti dal ministro della Sanità cileno Jaime Manalich in vista del loro rientro in patria per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Il Cile giocherà infatti contro l’Uruguay il 26 marzo e, cinque giorni dopo, contro la Colombia, con i giocatori così costretti all’isolamento a casa o negli impianti della Nazionale.

A rischio anche il centrocampista del Bologna, l’ex nerazzurro Gary Medel. Il ministro della Sanità ha scelto di non fare sconti: “Non facciamo distinzioni – racconta Manalich – in merito alla professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus”. Questa dunque la situazione per Sanchez e Vidal in ottica Nazionale: all’arrivo in Cile scatterà la quarantena per i calciatori di Inter e Barcellona, anch’essi segnati dall’emergenza Coronavirus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!