GdS – Sempre più sfida a distanza tra Inter e Juventus: Chiesa e Tonali nel post Kulusevski

La necessità di spodestare la Juventus per tornare a vincere e la voglia di mantenere il proprio dominio incontrastato. La Gazzetta dello Sport presenta il duello a distanza tra i nerazzurri ed i bianconeri, dal campo al mercato. La prima sfida, secondo la rosea, è andata alla Vecchia Signora e recita il nome di Dejan Kulusevski, oggetto del desiderio della Beneamata superata in volata da Paratici.

Oltre allo svedese di Atalanta e Parma, in ottica estate 2020 gli occhi dei massimi dirigenti di Inter e Juventus restano fissi su Tonali e Chiesa, obiettivi dichiarati da parte dei due club e futuri talenti considerati come il domani della Nazionale italiana. Il tutto passando anche per il presente e per quel pressing costante dei nerazzurri per Arturo Vidal: l’ex bianconero agli ordini di Conte rappresenta l’uomo giusto per la svolta scudetto e la Beneamata attende l’accelerata decisiva per assicurarsi il suo grande rinforzo invernale. Due mondi opposti in lotta per la vetta: Inter-Juventus è la sfida più affascinante della Serie A anche a distanza.

