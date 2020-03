GdS – Serie A, debiti da 2,5 miliardi: Suning fondamentale per la ripartenza dell’Inter

Una crescita che non conosce ostacoli e che rischia di condizionare pesantemente il futuro della Serie A. In un’inchiesta pubblicata oggi su La Gazzetta dello Sport si racconta l’inesorabile aumento dell’indebitamento dei club della massima serie che a questo punto, in caso di mancata conclusione del campionato, rischia grosso in termini economici. Da 3 a 3,5 miliadi di euro: questo l’aumento dei costi della Serie A contro i 2,7 miliardi del fatturato. Una distanza che si allarga e che porta l’incremento dei debiti che sfiorano ormai i 2,5 miliardi di euro: incremento annuale di 300 milioni, come raccontato dalla rosea, e di questi un centinaio nascono nei confronti di banche ed istituti di factoring.

All’interno di questa istantanea scattata da La Gazzetta dello Sport si delinea anche quello che sarà il futuro dei club della massima serie. A resistere saranno soprattutto i club con i bilanci in ordine ed il supporto degli azionisti. 5 club su 20 hanno chiuso gli ultimi esercizi in utile: parliamo di Napoli, Atalanta, Sampdoria, Sassuolo ed Udinese. In relazione alle big, molto dipenderà da quello che sarà lo scenario internazionale: Inter e Juventus sono nel pieno della loro espansione e, pur temendo una battuta d’arresto, possono contare su Suning ed Exor che hanno già dimostrato di voler dettare la ripartenza. La Serie A, intanto, fa i conti con i debiti. Il tutto mentre la crisi post Coronavirus rischia di rendere ancor più buio il futuro del calcio italiano.

