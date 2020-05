GdS – Serie A, è scontro per i diritti tv: decisiva l’assemblea di Lega di mercoledì

Guerra aperta con la Serie A in termini di diritti tv. Come sottolineato infatti nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lega e broadcaster sono al muro contro muro in relazione alla sesta rata da versare. Riflessioni in corso dal valore di 233 milioni di euro che Sky, Perform e Img, per l’estero, devono ancora versare ai club del massimo campionato italiano. 18 squadre su 20 in A hanno già fatturato i milioni pattuiti in chiave diritti con le tv che però si sono rifiutate di pagare.

Dettagli importanti potrebbero nascere dall’assemblea di Lega di mercoledì, convocata in forma urgente e durante la quale si parlerà anche di questa tematica. Il piano B dei club, tracciato nelle scorse settimane, prevede invece un decreto del Governo che andrebbe a proteggere le società in chiave giuridica di fronte ad un’eventuale richiesta di risarcimento dei broadcaster. Le tv intanto chiedono uno sconto, con effetti rivolti anche alla prossima stagione. Una riduzione di spese da 120 milioni rischia di condizionare il futuro della Serie A, anche se per ogni dettaglio che possa chiarire i discorsi bisognerà attendere la riunione di mercoledì. Massima serie e broadcaster si scontrano sui diritti tv. Il tutto in attesa della ripartenza.

