GdS – Serie A, in caso di stop play-off o algoritmo. Allo studio i parametri per chiudere la classifica

La Serie A sta scaldando i motori in vista di una ripartenza che si avvicina: dopo circa due mesi di stop forzato dovuto all’emergenza relativa al Coronavirus, il pallone tornerà a rotolare sul prato verde. Il via è previsto per metà giugno, nonostante alcune riserve dell’Inter, che ha lamentato il fatto di dover partire con un tour de force fra campionato e Coppa Italia.

Si torna in campo con la speranza di non doversi fermare più, ma sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla anche degli eventuali parametri da considerare nel caso in cui un’acutizzarsi dell’emergenza dovesse imporre un nuovo stop. Per non farsi trovare impreparata, la Serie A sta studiando un algoritmo che permetterebbe di chiudere la classifica senza troppe polemiche.

I parametri tenuti in considerazione sono numerosi: al momento sul tavolo ci sono diversi criteri come la media punti, il numero di partite giocate in casa e in trasferta, il tasso di difficoltà delle gare che ogni club avrebbe dovuto disputare, gol fatti e differenza reti. Ma Gabriele Gravina non ha ancora abbandonato l’idea play-off, che sarebbero suddivisi in tre griglie. Una servirebbe per assegnare lo scudetto, una per l’Europa ed un’altra per la retrocessione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!