GdS – Riparte la Serie A? L’Inter di Conte si prepara così per la volata finale

Nonostante si sia estesa la distanza tra l’Inter rispetto a Juventus e Lazio, a detta di molti, i nerazzurri rimangono comunque in scia di entrambe le formazioni. Qualora dovesse ripartire il campionato rimarrebbero comunque diverse giornate per poter sperare e, come riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sono alcuni punti a favore della squadra di Antonio Conte. Innanzitutto, nel corso della pausa, il tecnico leccese ha avuto modo di azzerare l’infermeria e recuperare tutti ai propri ordini. Senza contare, poi, che rispetto ai mesi precedenti l’allenatore potrà fare affidamento su diversi assi nella manica, come Eriksen e Sanchez.

A seguire, i quattro temi nerazzurri individuati questa mattina dalla gazza:

1 Entro domani è attesa tutta la squadra, ad eccezione del solo Godin che arriverà entro l’inizio della prossima settimana.

2 Non ci sono infortunati.

3 No, avanti con il 3-5-2.

4 Oltre a Lukaku e Lautaro, le variabili sono Eriksen, che i tifosi vogliono finalmente vedere all’opera, e Sensi. Sorpresa Sanchez: è carico dopo settimane tormentate da infortuni.

