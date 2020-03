GdS – Serie A, Lega fiduciosa: si riparte il 2 maggio. Lotito e De Laurentiis alzano la voce

La Serie A riflette sul suo destino ma alza la voce nei confronti dell’Uefa. Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i club del massimo campionato italiano avrebbero chiesto alla Federazione il rinvio di Euro 2020 di un anno per poter completare la stagione italiana. Questa la priorità anche della Lega Serie A, costretta a fare i conti con l’emergenza Coronavirus che ha colpito in particolar modo il nostro Paese, con le date di rientro in campo ancora sconosciute.

L’idea dei club di Serie A è quella di rimettersi in moto ufficialmente il 2 maggio per concentrare il campionato in due mesi e chiuderlo il 30 giugno. Il tutto con la speranza di vedere eliminata definitivamente l’emergenza sanitaria che in queste ore sta attanagliando l’Italia. Alcuni presidenti, come Lotito e De Laurentiis, si sono esposti duramente contro il blocco degli allenamenti. I due hanno però incassato la risposta di Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, che ha palesato i loro interessi di classifica, rendendo così il clima ostile. Cosa fare in caso di rinvio ulteriore della stagione? I club non ci pensano, ma la soluzione unica sarebbe quella di cristallizzare la classifica. Tutto fermo, senza assegnazione dello scudetto, con due promozioni dalla Serie B e Serie A a 22 squadre, pronta a ridursi a 20 il prossimo anno. Servirebbero nuove norme, ma la speranza di tutti è quella di riuscire a chiudere la stagione senza affanni, rientrando nella quotidianità e sperando di porre fine anche all’emergenza sanitaria.

