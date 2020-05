GdS – Serie A, sì alla ripresa: via il 13 giugno, spazio anche alla Coppa Italia

Nonostante le difficoltà, la Serie A ha una prima data per la ripartenza. La Gazzetta dello Sport traccia il punto della situazione in merito alla ripresa, indicando sabato 13 giugno come possibile nuovo start del massimo campionato. Restano però i timori in vista del ritorno in campo e dell’eventuale positività dei protagonisti, e per il via ufficiale servirà ancora del tempo per il Ministro dello Sport Spadafora. Questione di giorni per monitorare la curva dei contagi e schiacciare il tasto play sulla stagione, puntando sulla bozza di calendario per scrivere sul campo la parola fine della Serie A.

Si parte il 13 giugno per chiudere il tutto il 2 agosto: 8 weekend e 7 possibili turni infrasettimanali, con la Coppa Italia che andrebbe a guadagnare i suoi minuti fondamentali per la conclusione. Semifinali di ritorno il 30 giugno ed il 1 luglio e finale il 22. Questo il piano tracciato dai vertici del calcio italiano per provare a riavviare la stagione, ancora appesa al filo sottile legato alla pericolosità di un virus che vive la sua seconda fase ma che minaccia, da vicino, ogni istante della quotidianità, anche quella calcistica.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!