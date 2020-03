GdS – Serie A, vertice Lega-AIC per gli stipendi: anche l’Inter in attesa

La Serie A attende, in attesa di conoscere quello che sarà lo scenario definitivo del calcio italiano. La Juventus si è già mossa e con i calciatori ha concordato il taglio degli stipendi: quattro mesi, da marzo a giugno, rinegoziabili in caso di novità. Dopo la scelta dei bianconeri, La Gazzetta dello Sport ha scelto di tracciare il disegno relativo alle possibili contromisure da adottare nei prossimi giorni da parte dei club, con Inter e Roma che inseguono la Vecchia Signora nella classifica ingaggi.

Oggi alle 18:45 è in programma il vertice tra Lega Serie A ed AIC. Diverse le opzioni sul tavolo: la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non impiegato per lavorare – con la busta paga di marzo da trattenere in gran parte, visto lo stop arrivato il 9 – oppure la richiesta di uno sconto in proporzione agli ingaggi di ogni giocatore. L’obiettivo, secondo la rosea, è quello di raggiungere un accordo nazionale, anche se in realtà non rappresenta un vincolo per i singoli giocatori. L’Inter non vuole giungere a decisioni affrettate ed il club vuole aspettare almeno Pasqua per capire dove arriverà la Serie A, in modo da poter orientare le sue scelte. Regnano ancora gli interrogativi nella massima serie italiana, in attesa di conoscere il futuro del nostro calcio.

