GdS – Si riapre la pista Llorente: torna di moda l’ipotesi scambio con Politano

L’affare saltato tra Inter e Roma per Spinazzola e Politano rischia di riaprire una trattativa che sembrava ormai arenata, con i nerazzurri pronti a salutare l’attaccante esterno e a concentrare i propri sforzi su Olivier Giroud. Invece il nulla di fatto con i giallorossi potrebbe riscrivere la storia del mercato interista, con Antonio Conte impegnato a scoprire il nome del suo prossimo centravanti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inter e Napoli potrebbero tornare a colloquio per Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, già avvicinato alla Beneamata nelle prime fasi del mercato invernale, rappresenta uno dei maggiori indiziati per rinforzare il reparto avanzato dei nerazzurri. Ancora possibile, a questo punto, lo scambio con Politano che piace a Gattuso e che ritroverebbe spazio e fiducia con gli azzurri. Per il tecnico interista un profilo già allenato in passato, ma la situazione legata alla trattativa resta tutta da decifrare nei prossimi giorni. Intanto, secondo la rosea, crescono le probabilità di una riapertura dell’affare Llorente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!