GdS – Soldi e prestigio dall’Europa League: tutti i premi per ogni passaggio del turno

Vietato snobbare l’Europa League. Questo il messaggio che si legge tra le righe de La Gazzetta dello Sport, rivolto ai nerazzurri in vista del loro esordio stagionale nella seconda competizione europea. Dopo l’eliminazione dalla Champions League vissuta a San Siro contro il Barcellona, gli uomini di Conte tornano in campo nel Vecchio Continente: appuntamento alle 18.55, ora italiana, per la sfida di Razgrad, contro il Ludogorets.

La rosea questa mattina ha analizzato nello specifico il possibile cammino dell’Inter, puntando il dito sugli incassi relativi ad ogni passaggio del turno. Si parte dai 500mila euro dei sedicesimi di finale, già incassati dai nerazzurri, per un viaggio che vedrà aumentare i premi con lo scorrere delle partite. 1 milione e 100mila euro per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 milione e mezzo invece per l’ingresso ai quarti, dove la competizione si fa decisamente bollente. La festa per le semifinali vale invece quasi 2 milioni e mezzo con l’ultimo appuntamento, quello della finale di Danzica, dal valore di 4,5 milioni. 10 milioni tondi tondi per un percorso che, dai sedicesimi, porterà le finaliste agli ultimi 90′ della competizione, con l’ultimo premio, quello della vittoria della coppa, dal valore di 4 milioni. L’Europa League ti fa ricca ed un club come l’Inter, tra le seconde squadre più titolate della competizione alle spalle del Siviglia, non vorrà snobbare il suo appuntamento europeo.

I premi nei passaggi del turno di Europa League:

sedicesimi di finale: +500.000 euro

ottavi di finale: + 1,1 milioni di euro

quarti di finale: + 1,5 milioni di euro

semifinale: + 2,4 milioni di euro

finale: + 4,5 milioni di euro

vittoria della coppa: + 4 milioni di euro

TOTALE dai sedicesimi di finale alla vittoria della coppa: + 14 milioni di euro

