GdS – Sospiro di sollievo per Conte: Brozovic mette nel mirino il Cagliari, D’Ambrosio è recuperato

Arrivano finalmente delle buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte: gli esami hanno escluso lesioni alla caviglia per Marcelo Brozovic che dunque verrà monitorato giorno per giorno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato potrebbe addirittura essere già convocato per la sfida di domenica contro il Cagliari, per poi riprendersi il posto a centrocampo mercoledì sera contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Sempre in vista di domenica è recuperato Danilo D’Ambrosio, che si giocherà il posto sulla fascia destra con il neo arrivato Ashley Young vista la squalifica di Candreva. A centrocampo è ancora ai box Roberto Gagliardini, e dovrebbe dunque agire Borja Valero al fianco di Sensi e Barella.



