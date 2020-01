GdS – Spinazzola-Politano, si tratta sulle presenze per il riscatto: chiusura vicina

Questione di dettagli per l’arrivo di Spinazzola all’Inter e per la nuova avventura di Politano con la Roma. Per La Gazzetta dello Sport manca solo la definizione del numero o della percentuale di presenze necessarie per far scattare l’obbligo di riscatto tra i due club. Trattativa vicina alla chiusura secondo la rosea e clima totalmente diverso rispetto alla rottura sfiorata mercoledì. Il dilemma sta nella quantità di gare giocate con i club: 15 presenze con minutaggio minimo per considerarle secondo l’Inter o il 50% delle gare giocate rispetto alle totali per la Roma.

Scomparsi i test atletici per Spinazzola richiesti dall’Inter dopo le visite mediche dell’Istituto Humanitas. I nerazzurri li prepareranno per i prossimi giorni in modo da testare tenuta e condizione dell’esterno, superato nella corsa alla firma da Ashley Young. Intanto i due calciatori sono costretti all’isolamento in albergo, aspettando le novità ufficiali ed il via libera al nuovo accordo con i rispettivi club. Primo giorno da sorvegliati speciali per Spinazzola all’Inter e per Politano alla Roma: eppure tutto sembrava destinato a restare solo virtuale.

