GdS – Straordinari in vista per Lukaku: il belga per Conte ora è insostituibile

Nessun vice Lukaku per l’Inter a gennaio. Nonostante le piste caldissime delle scorse settimane, con Llorente e Giroud in corsa per una maglia interista, i nerazzurri non sono riusciti a chiudere per un attaccante in grado di rinforzare il reparto avanzato di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport a questo punto fissa il mirino su Romelu Lukaku, prossimo protagonista delle gare dei nerazzurri. Il belga, nonostante i tanti nomi accostati alla Beneamata in questa finestra invernale, non avrà un vero e proprio sostituto.

27 gare su 29 giocate fin qui da titolare con i colori nerazzurri per il gigante interista che, come sottolineato dalla rosea, dal 20 ottobre in campionato ha saltato solo 6 minuti. Straordinari in vista per il belga, con i soli Sanchez ed Esposito pronti a farlo rifiatare. Le sensazioni però raccontano di un destino ormai segnato per il centravanti ex Manchester United: il giocatore potrà permettersi di saltare poche sfide, perché la sua Inter dipende, e tanto, dai gol in coppia con Lautaro Martinez.

