GdS – Summit di mercato Appiano tra Conte, Marotta ed Ausilio: tre strade caldissime

Il faccia a faccia che sa tanto di summit mercato è arrivato nella mattinata di ieri. Ad Appiano Gentile infatti l’ad nerazzurro Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio ed Antonio Conte si sono incontrati per chiarire tutti i punti all’ordine del giorno in chiave trattative. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta di un colloquio utile soprattutto a delineare le prossime strategie, con tre piste percorribili ed altre in secondo piano.

I nomi più caldi, secondo la rosea, restano quelli di Eriksen, Giroud e Young e, a giudicare dai pareri dei giornalisti, sembrano tutti e tre destinati a sbarcare a Milano. Più in ombra invece la strada che porta ad Arturo Vidal, la cui trattativa è al momento congelata e scivolata indietro nelle gerarchie dei dirigenti interisti, complici l’opposizione del Barcellona ed il mancato affondo interista. Ore decisive per i rinforzi chiesti dal tecnico sul mercato: l’obiettivo è quello di allungare la coperta, guardando al girone di ritorno con tutt’altro piglio nonostante il titolo di campione d’inverno scivolato via.

