GdS – Super investimento a Miami per Sanchez: futuro in MLS?

Si sa il lusso è davvero per pochi, anche per il calciatori. Alexis Sanchez rientra però nella categoria di chi può permettersi incredibili appartamenti a prezzi decisamente sopra la media, per usare un eufemismo. Dopo l’appartamento che fu di Crespo, Balotelli e Benitez a Libido Comasco, proprio alle spalle di Appiano Gentile, il cileno ha investito in una casa da 2,5 milioni di euro a Miami.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Sanchez “si è regalato qualcosa di più di un bilocale in un condominio-grattacielo di stra-lusso a Sunny Isles Beach, targato Ritz-Carlton”, quasi al fianco di Leo Messi. Motivo? Semplice investimento o qualcosa in più? Alcuni rumors parlano di un futuro in MLS dopo la stagione all’Inter: il Manchester United infatti non ha alcuna intenzione di tenere in rosa l’attaccante, che dunque si guarda intorno. E la franchigia di David Beckham è proprio in Florida.



