Gds – Tonali-Chiesa, l’Inter sfida la Juventus per la coppia azzurra

La doppia pista azzurra tra gli obiettivi di mercato dell’Inter non è mai tramontata ma, al contrario, continuerà a motivare le trattative ed i sogni interisti. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Beneamata sarebbe ancora al lavoro per gli altri due obiettivi, oltre al nome di Castrovilli, che arricchiscono la lunga lista dei desideri del club. Parliamo infatti di Federico Chiesa e Sandro Tonali, il futuro della Nazionale italiana e di una Serie A che si appresta a fare i conti con una grave crisi che andrà ad abbracciare tutti gli ambiti del mondo calcistico.

Per entrambi i profili è già scattata la corsa con la Juventus, anch’essa pronta ad investire sul made in Italy. Per il profilo di Chiesa bisognerà fare i conti con il presidente Commisso, pazzo di Federico e pronto agli sforzi più grandi per trattenerlo. Occhio al possibile rinnovo fino al 2025, con il progetto del numero uno della Viola che inizierebbe a dare i suoi frutti. Situazione diversa invece per Sandro Tonali: bianconeri in corsa ed in leggero vantaggio sull’Inter per il gioiello del Brescia, ma la Beneamata non vorrà rassegnarsi e studia le mosse per un rilancio importante. Due nomi caldissimi sulla lista della spesa interista: Chiesa e Tonali rappresentano il domani della Nazionale e, in particolare, potrebbero indossare anche i colori del futuro interista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!