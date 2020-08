GdS – Tra Conte e Marotta è gelo: decisiva la gara di Europa League contro il Getafe

Sono ore molto movimentate in casa Inter. Il duro sfogo di Antonio Conte nel post Atalanta-Inter hanno fatto molto rumore e ha scatenato un susseguirsi di voci sul suo futuro. Si parlava già di un addio imminente e altre ipotesi oggettivamente poco realistiche, smentite poi dal diretto interessato attraverso una nota ufficiale. Restano comunque degli attriti tra il tecnico nerazzurro e la dirigenza, forse per la prima volta mai così importanti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a colpire è il rapporto freddissimo tra Beppe Marotta e l’allenatore leccese. Nella giornata di ieri non c’è stato il tanto atteso faccia a faccia, a conferma del gelo che c’è attualmente tra le due anime dell’Inter. Al momento lo spartiacque è l’imminente sfida di Europa League contro il Getafe. In caso di vittoria, Conte rafforzerebbe di molto la sua posizione, aumentando il proprio peso specifico. Al contrario, qualora dovesse arrivare l’eliminazione, il rapporto di forza sarà diverso nei confronti di Marotta. In ogni caso oggi i due partiranno insieme con destinazione Dusseldorf, in attesa del chiarimento definitivo.

