GdS – Tramonta l’ipotesi Super Champions: da maggio novità sul nuovo progetto europeo

Le parole di Andrea Agnelli in merito alla partecipazione in Champions League dell’Atalanta hanno fatto il giro del mondo in poco tempo. Ieri nel corso del Business of Football Summit di Londra, il numero uno dei bianconeri ha riaperto un discorso sopito da tempo e che, secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe destinato al nulla di fatto: quello della Super Champions.

Il progetto non ha ottenuto reazioni favorevoli da parte di federazioni, leghe e club ma con il discorso di ieri il presidente Agnelli, secondo la rosea, più che scaraventare l’Atalanta fuori dalle coppe intendeva attuare più stabilità. Un esempio potrebbe essere la qualificazione di diritto alla Champions successiva ottenuta con il raggiungimento della semifinale, in modo da includere anche il pensiero sull’Ajax, costretto ai preliminari dopo l’ottimo percorso dello scorso anno. Dal 2024 però la prima coppa europea cambierà. Come? Non si sa ancora, ma tra le parti chiamate in causa i discorsi sono ripartiti. Di più si saprà solo a partire da maggio, quando verranno ridistribuiti i premi per il triennio Champions 2021-2024 che manterrà lo stesso format attuale. I faccia a faccia continueranno, tutto in attesa di scoprire quello che sarà il futuro del calcio europeo.

