GdS – Tutti a porte chiuse, il Governo ha deciso: alle 10 il consiglio di Lega

L’emergenza Coronavirus in Italia non è passata e difficilmente nelle prossime settimane si avrà un quadro positivo rispetto ad oggi: era arrivato il momento di prendere una decisione e ieri sera sembra averla presa il Governo. Il Comitato Scientifico ha disposto la sospensione di manifestazioni aperte fino al 30 marzo.

Le conseguenze sul calcio italiano e sulla Serie A in generale sono inevitabili: tutte le società giocheranno a porte chiuse, come è stato già deciso dall’UEFA per la gare di Europa League e Champions League. Alle 10 – riporta La Gazzetta dello Sport – il consiglio di Lega anticiperà la notizia che oggi sarà ufficializzata dal governo.

