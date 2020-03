GdS – Uefa, Europei a giugno 2021: due gruppi di lavoro per il nuovo calendario

Europei in programma a giugno 2021. Queste le prime indiscrezioni relative ai provvedimenti che la Uefa si appresta a prendere in relazione all’emergenza Coronavirus. La Gazzetta dello Sport riporta infatti le ultime novità in arrivo dalla conference call di Nyon tra rappresentanti di leghe, club e calciatori.

Dopo la giornata di oggi, riferisce la rosea, saranno creati due diversi gruppi di lavoro: uno che discuterà dei calendari, l’altro delle questioni finanziarie. Resta da decifrare anche il destino delle competizioni europee, con Champions ed Europa League ancora da delineare nel dettaglio. Il tutto, ovviamente, in attesa di conoscere le novità in arrivo dall’emergenza Coronavirus, con la speranza che possa arrestarsi definitivamente.



