GdS – Una difesa da 150 milioni per Conte: Bastoni protagonista, Godin ai saluti

Una difesa da 150 milioni. Questo il valore stimato della retroguardia nerazzurra da La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea infatti, l’Inter può puntare tutto sulla propria retroguardia ricca di talento e garanzie, in un assetto che le può garantire un gran futuro. Al centro di tutto c’è Stefan de Vrij: arrivato a zero dalla Lazio, oggi è un centrale di primissimo livello e vale almeno 60 milioni. Con lui, anche Milan Skriniar nonostante qualche sofferenza iniziale è riuscito a rendersi protagonista nella linea a tre di Conte, per un valore che tocca quota 50 milioni.

Capitolo a parte per Alessandro Bastoni, rientrato all’Inter in estate e rilanciato quasi a sorpresa dal tecnico interista tra i titolari. Gran rendimento ed ottime dimostrazioni di forza in campo gli hanno permesso di conquistare campo e fiducia a discapito di Diego Godin, sempre più lontano dal progetto interista. A gennaio ci ha provato il City, offrendo uno scambio con Cancelo per l’ex atalantino, ma l’Inter ha detto no. I nerazzurri puntano tutto su Bastoni, uno dei pilastri della difesa da 150 milioni.