GdS – Verso l’Europa League, Getafe ‘rammollito’: il bilancio in campionato dopo il lockdown

Guai a dare per spacciata una squadra come il Getafe, nonostante la crisi profonda vissuta dagli spagnoli negli ultimi due mesi. Dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, infatti, la formazione di Pepe Bordalas sembra aver perso le certezze su cui si basava la propria filosofia. Basti pensare che in 11 partite di campionato la squadra madrilena è riuscita a raccogliere una sola vittoria, dicendo addio a un posto in zona Europa League.

Mercoledì li aspetta lo scontro diretto europeo contro l’Inter in cui la vincente approderà direttamente ai quarti di finale. Una gara in cui i nerazzurri, per il periodo di forma vissuto nelle ultime settimane, partono chiaramente favorita sulla carta, senza dimenticare però che di fronte si ritroveranno una squadra tosta. Lo ha ribadito ieri sera anche lo stesso Antonio Conte evidenziando le difficoltà avute da top club come Barcellona e Real Madrid ad affrontare il Getafe in campionato. Insomma, non sarà una passeggiata, ma un risultato negativo provocherebbe grande rammarico in casa nerazzurra.

