GdS – Vertonghen, il Napoli ci pensa: duello con Koch per il post Koulibaly

Futuro tutt’altro che deciso quello di Jan Vertonghen, sempre più al centro delle riflessioni della Serie A. L’Inter continua a monitorarlo con grande interesse ed anche la Roma sembra intenzionata a fare sul serio per il centrale del Tottenham che a fine stagione si libererà a zero dagli Spurs. Nessun rinnovo in vista per il difensore, corteggiato dalle grandi del nostro campionato. Ad arricchire la concorrenza c’è però anche il Napoli di De Laurentiis, al lavoro per trovare il sostituto del partente Koulibaly.

Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i partenopei sarebbero al lavoro per affidare le sorti del proprio reparto difensivo ad uno tra Vertonghen e Koch. Dopo essersi assicurato la pedina Rrahmani, già acquistato a gennaio, il Napoli ragiona sui sue nomi grossi. Il primo è una garanzia, ma su di lui l’Inter sembra già in pole in vista di un assalto estivo. Il secondo rappresenta invece una promessa del Friburgo. Valutato 15 milioni dai tedeschi, vanta la corte di Lipsia e Benfica che lo seguono, insieme al Napoli, con grande attenzione. Da questa coppia di centrali può nascere il futuro della difesa azzurra, ormai pronta a salutare Koulibaly, uno dei sacrificati di De Laurentiis in vista del prossimo mercato estivo.

