GdS – Vidal pezzo pregiato per i nerazzurri: fissato il prezzo, ma c’è distanza tra i club

“L’ultima gara in emergenza”: a garantirlo per Conte è La Gazzetta dello Sport che analizza il futuro dei nerazzurri, pronti a recuperare non solo gli infortunati. In chiave mercato la rosea punta tutto su Arturo Vidal, il guerriero richiesto da Conte ed uno dei suoi fedelissimi del recente passato. Sarebbe l’innesto più decisivo nel breve termine e la Beneamata avrebbe anche scelto di lasciarsi stuzzicare dai segnali di rottura lanciati dal cileno al Barcellona. Prima di ogni assalto però vanno fatti i ragionamenti sui numeri e sulle possibilità.

La richiesta dei catalani, riportata dal quotidiano questa mattina, è di 20 milioni: preferenza cash nell’immediato, ma si fa strada anche la possibilità di un obbligo di riscatto. I nerazzurri puntano invece al prestito secco gratuito ed anche per questo motivo resta la distanza tra domanda ed offerta, in attesa della rottura definitiva con la dirigenza blaugrana. Servirà un’accelerata per arrivare al centrocampista, soprattutto per cercare di dare un segnale scegliendo di voler puntare sull’ex bianconero. Da non escludere un’offerta ufficiale nelle prossime ore da parte dei nerazzurri: prestito oneroso o riscatto legato a risultati non scontati. Prime prove prima di far saltare definitivamente il banco.

