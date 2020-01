GdS – Vidal si allontana: l’Inter non esclude il doppio colpo, ma serve la cessione di un big

Un passo indietro rispetto ai nomi ancor più caldi di questo inizio gennaio. Sembrava pronto a districarsi dall’affare catalano per vestirsi di nerazzurro, invece le tempistiche si sono pericolosamente dilatate per Arturo Vidal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome del cileno ed il suo eventuale passaggio all’Inter restano legati ai passi in avanti registrati per Eriksen. Il doppio colpo a centrocampo non va escluso, ma può essere tenuto in considerazione solo in caso di un addio esoso in mediana da parte del club di Conte.

Con Valverde in panchina, il giocatore continuerà a chiedere la cessione. Il Barcellona però resta attivissimo sulla questione allenatore e l’attuale tecnico blaugrana non avverte più le garanzie del recente passato. Il tutto però non aiuta l’Inter che osserva lo scorrere del tempo ed il cileno allontanarsi. Per sbloccare la trattativa potrebbe servire un nuovo arrivato in casa catalana, soprattutto dopo l’infortunio di Arthur e l’addio di Alena. Più probabile la conferma di Vidal che non è più la vera priorità dei nerazzurri.

