GdS – Zhang torna in Europa: prima il viaggio in Germania dalla squadra, poi l’incontro con Conte

Con un comunicato all’ANSA l’Inter ha reso noto il rientro in Italia – ed in particolare a Milano – del presidente Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro è tornato dopo il lungo periodo di lockdown a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo ma soprattutto il suo paese d’origine, la Cina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il viaggio di Zhang servirà soprattutto a dimostrare vicinanza alla squadra nel momento più delicato della stagione: l’Inter infatti è tra le prime quattro in Europa League e lunedì sera affronterà lo Shakhtar Donetsk. Il presidente nerazzurro dunque volerà alla volta di Düsseldorf ma non solo: al termine della competizione è in programma l’incontro con tutti i dirigenti per programmare la nuova stagione ma soprattutto con Antonio Conte. I due si sono già sentiti telefonicamente ed è stata accordata una tregua per questi ultimi giorni: il futuro del mister e del progetto è una priorità e Zhang vuole trattarlo in prima persona.

