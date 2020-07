Genoa-Inter, Bergomi: “Arrivare secondi è fondamentale per il prossimo anno. Eriksen? Deve essere più protagonista”

L’Inter batte il Genoa per 3 a 0 e si riporta al secondo posto in solitaria. Nella trasferta del Marassi, è stata decisiva la doppietta di Romelu Lukaku e la rete Alexis Sanchez, che portano ad Antonio Conte tre punti preziosi. Ai microfoni di Sky è intervenuto Beppe Bergomi, commentando a caldo la sfida.

Queste le sue parole: “Sanchez oggi ha dimostrato grande qualità. Si vede che sta bene, è entrato a partita in corsa con la testa giusta, i movimenti sono quelli giusti ed è riuscito anche a fare gol. La coppia titolare rimane Lukaku-Lautaro, però oggi l’argentino ha sofferto gli uno contro uno. Europa League? Io penso che si possa vincere. Saranno tutte partite secche, quindi è difficile fare una valutazione esatta: non sempre vince il migliore. I nerazzurri ci arrivano bene a quella competizione. Ora l’obiettivo principale è arrivare seconda e contro l’Atalanta sarà una gara decisiva. Più arrivi vicino allo Scudetto e meglio prepari la stagione successiva. Eriksen? Credo che può avere più spazio in campo, deve essere più protagonista nelle azioni. In Europa potrà fare meglio”.

