Genoa-Inter, Biraghi (Inter TV): “Crediamo all’Europa League, ma prima finiamo il campionato con due vittorie”

E’ una grande vittoria quella ottenuta dall’Inter a Marassi contro un Genoa in piena lotta salvezza. Una sfida che avrebbe potuto causare qualche sorpresa inaspettata alla formazione nerazzurra e che invece ha visto praticamente una sola squadra in campo nel corso dei 90 minuti. Come dimostrato dai soli due tiri in porta subiti da Handanovic nel corso dell’intero match, gli uomini di Antonio Conte hanno pienamente meritato i 3 punti finali, riportando la testa al secondo posto sopra l’Atalanta.

Nel post partita Cristiano Biraghi ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV: “Sto bene, ma penso che sta bene la squadra. Tante squadre, anche le big, lasciano punti, è un momento che non abbiamo mai provato. Era importante vincere e tornare secondi, mancano due partite e vogliamo arrivare più in alto che possiamo. I cross di destro? Destro o sinistro non cambia, cerco di fare il meglio che posso. Sul finale di stagione dobbiamo cercare di chiudere al meglio e fare sei punti, poi inizia l’Europa League che è un obiettivo e noi ci crediamo. Tutta la rosa si è fatta trovare pronta perché ce n’è bisogno. Rimangono due testi importanti, con il Napoli abbiamo già fatto ottime partite anche se a volte è mancato il risultato. Vogliamo vincerle tutte e due, siamo l’Inter e puntiamo ad arrivare più in alto che possiamo”.

