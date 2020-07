TS – Serata da ricordare anche per Biraghi: contro il Genoa, è record di assist

Lo 0-3 contro il Genoa non è stata solamente una serata da ricordare per Romelu Lukaku, al terzo posto nella classifica dei marcatori nerazzurri alla prima annata all’Inter, ma anche per Cristiano Biraghi, che ha ottenuto il proprio record personale di assist. Come riportato da Tuttosport, l’ex Fiorentina, con il cross dello 0-1 al belga, ha raggiunto quota 5 passaggi decisivi in stagione.

Cristiano Biraghi, dunque, nonostante alcuni errori in diverse prestazioni durante l’anno, ha dimostrato anch’esso di essere funzionale alla causa, come dimostrato dai numeri. Verrà confermato per la prossima stagione, magari da comprimario?

