Genoa-Inter, Conte: “Messi? Tutti sognano di allenarlo, ma è fantacalcio. Lukaku? Può ancora migliorare”

E’ un 3-0 che dà fiducia e grande slancio a questa Inter verso il finale di stagione. Non solo per quanto riguarda le ultime due di campionato che potrebbero sancire un secondo posto importante sia a livello di motivazioni che in termini economici, ma anche alla vigilia di un’Europa League che vede proprio i nerazzurri tra le formazioni più quotate per la vittoria finale. Per la felicità di Antonio Conte, da sottolineare la grande prestazione di Romelu Lukaku che con una doppietta dimostra di aver ritrovato brillantezza dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori in un paio di partite.

Proprio il tecnico leccese al termine dell’incontro si è presentato in conferenza stampa dinnanzi ai giornalisti. Le sue parole sulla partita: “Penso che abbiamo fatto 76 punti, è un buon bottino, ma non basta per vincere il campionato. A noi resta l’ambizione di dover arrivare sempre più in alto, ma i numeri testimoniano che è stato fatto un buon lavoro. Rammarico? Se devo scegliere partite dove ero amareggiato e rammaricato ne scelgo due, col Sassuolo e col Bologna, sono le partite in cui c’è stata arrabbiatura da parte mia. In altre partite come Verona e Fiorentina i ragazzi han fatto tutto, nell’annata dell’Inter si è seminato tanto ma si è raccolto poco. Quest’anno tante situazioni non sono andate nella giusta maniera, ma diamo merito ai ragazzi per aver cercato di migliorare gli ultimi anni, ce la stanno mettendo tutta.

LUKAKU – “E’ un calciatore atipico, nonostante la struttura fisica importante lui è anche veloce. Può fare da punto di riferimento, ma ha anche la possibilità di attaccare lo spazio come un calciatore di football americano. Ha tanti margini di miglioramento, può crescere nella pulizia del tocco, nell’attaccare la porta con più cattiveria. Ha solo 27 anni e se ha voglia di continuare a crescere, e ce l’ha, ci sono ancora margini notevoli”.

RAMMARICO – “Alla fine ci sono delle situazioni che devi affrontare per capire e per cercare di non ripetere certi errori. Rimpiango solo Sassuolo e Bologna, in quelle partite siamo colpevoli, perché abbiamo lasciato cinque punti. Nelle altre i ragazzi hanno dato tutto, ma in quelle due è mancato l’istinto killer, abbiamo fatto due cose che per una squadra che ha l’ambizione di voler competere per vincere non devi fare. L’importante è non perseverare nell’errore ed uscirne ancora più forti”.

MESSI – “Se sogno di allenarlo? Penso che abbia già risposto il nostro direttore, stiamo parlando di fantacalcio. Parliamo di situazioni che non sono accostabili per tantissimi motivi. Non penso ci sia un pazzo al mondo che non voglia Messi, ma sono situazioni che sono molto lontane dall’Inter, da quello che si sta facendo, da quello che si sta cercando di costruire. Abbiamo bisogno di creare una base solida e poi eventualmente… Ma questo è fantacalcio, mi piace che quando c’è fantacalcio viene accostata sempre l’Inter. Non è la prima volta che ci viene accostato, nonostante le smentite dello stesso Messi. Mi piace che ci siamo sempre noi di mezzo”.

