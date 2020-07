Genoa-Inter, Conte (Sky): “Mi auguro che la società risolva la questione Sanchez. Assenze? Devo dire ‘San Borja Valero’!”

L’Inter torna alla vittoria dopo il pareggio interno contro la Fiorentina. I tre punti conquistati a Genova valgono ai nerazzurri il secondo posto, ad una lunghezza sopra l’Atalanta. Gli uomini di Antonio Conte hanno battuto per 3 a 0 il Genoa, grazie alle reti di Romalu Lukaku, che con la doppietta ha messo a segno il suo ventinovesimo centro stagionale e di Alexis Sanchez. Raggiunto dai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione della propria squadra.

Ecco le parole di Conte: “Nell’ultimo periodo si è voluto vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto. Ci sono però dei numeri che parlano chiaro e danno conforto. I ragazzi stanno facendo delle cose buonissime, devo fare i complimenti a loro, anche se c’è sempre margine di miglioramento. Dispiace per alcune partite, come quella contro la Fiorentina. Ci sono quelle annate in cui semini tanto e raccogli poco, come è successo a noi quest’anno”.

SANCHEZ – “Mi auguro che il club possa risolvere la questione del suo riscatto. Noi tre quarti di campionati abbiamo giocato solo con Lukaku e Lautaro, oltre ad Esposito, davanti per via del suo infortunio, non ce lo dimentichiamo. Spero che il club possa risolvere, perché avere un’alternativa valida così davanti è importante per noi”.

CLASSIFICA – “Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi, lo meritano i nostri tifosi e noi stessi. Da parte nostra c’è ambizione e motivazione di riuscire ad arrivare più in alto possibile. Il campionato lo vincerà sicuramente qualcun altro, però dobbiamo arrivare più in alto possibile anche con questa consapevolezza”.

EUROPA LEAGUE – “Credo che sia molto più semplice parlare di vincere piuttosto che poi metterlo in pratica. In Europa League ci sono grandi squadre, United su tutte, che hanno come noi la voglia di arrivare fino in fondo. Se vai in Inghilterra dicono che lo United deve vincere assolutamente la competizione, così come si parla di noi. Noi non dobbiamo porci dei limiti, sapendo che comunque stiamo facendo un processo di crescita. Il Getafe è una squadra molto ostica, lo ha dimostrato contro il Barcellona e Real Madrid. Ha giocatori che menano, non sarà di certo facile. Arriviamo a giocarci l’Europa League dopo un percorso estenuante. Mi auguro di arrivare per quella gara con tutti a disposizione”.

ASSENZE A CENTROCAMPO – “In questo reparto abbiamo avuto assenze pesanti per tutto l’anno, come Sensi e Vecino. Si deve fare i conti anche con situazioni inaspettate, come queste delle assenze. Dico grazie a Borja Valero, anzi San Borja Valero! Ci ha salvato in tante situazioni, ha messo spesso le cose apposto”.

