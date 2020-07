Genoa-Inter, Gagliardini (Inter Tv): “Giocare con continuità mi aiuta. I miei gol con il Genoa…”

Prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter, Roberto Gagliardini si è concesso ai microfoni di Inter Tv per presentare la sfida valida per la 36esima giornata di Serie A.

Ecco le sue parole: “Sto bene, giocare con continuità mi aiuta. Quando giochi ogni 3 giorni la fatica si fa sentire, ma io mi sento in forma. Dobbiamo pensare solo a noi, sappiamo cosa dobbiamo fare e possiamo mettere in difficoltà chiunque. Segno sempre con il Genoa? Casualità, vediamo stasera come andrà.”

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<