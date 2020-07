Genoa-Inter, Galante: “Il Genoa ha bisogno di punti, a Conte non interessa il secondo posto”

Intervenuto prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter, l’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha detto la sua sul match: “Sarà una partita difficile. Giocare ogni tre giorni senza pubblico in ogni partita può succedere di tutto. Ci sono stati risultati incredibili, non solo da parte dell’Inter ma anche della Juventus. Il Genoa ha sicuramente più bisogno di punti, come ha detto Conte per l’Inter arrivare secondo, terzo o quarto cambia poco, ormai lo scudetto è andato. Il Genoa deve raggiungere ancora la quota salvezza. In questo momento le motivazioni possono fare la differenza, sinceramente è difficile anche azzeccare le formazioni al fantacalcio. Per l’Inter questa sera non sarà facile. Ma arrivare secondi è un gradino in più di miglioramento per arrivare alla pari con la Juventus. Nella testa dei calciatori deve esserci l’obiettivo di alzare la famosa asticella. Dall’anno prossimo bisognerà cercare di arrivare primi”.

Siparietto finale con Massimo Paganin: “Io qualche gol in più di te l’ho fatto eh (ride, ndr). Quando arrivammo noi secondi era diverso, l’Inter secondo me era la più forte quell’anno.”

