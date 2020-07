Genoa-Inter, la stampa s’interroga: “Dov’è finito il vero Lautaro?”. Il confronto dei voti

Potrebbero esserci più chiavi di lettura per cercare di interpretare il periodo no vissuto da Lautaro Martinez. L’argentino è sicuramente meno incisivo rispetto alla prima metà di stagione e sta soffrendo particolarmente la scarsa vena realizzativa delle ultime partite. Questo calo di forma, però, non può essere ricondotto solamente alle voci che arrivano costantemente da Barcellona, perché anche il cambio modulo con l’inserimento del trequartista ha leggermente variato i compiti dei due attaccanti penalizzando probabilmente l’argentino. Questi i voti dei quotidiani sulla sua prestazione contro il Genoa:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Ennesima prestazione ombrosa, più che altro per l’atteggiamento. Non è più il Lautaro famelico del pre-virus. Qualcosa è cambiato, sicuri che c’entri soltanto il Barça?

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Non incide, come spesso successo da fine gennaio. Una sola giocata da ‘vero’ Lautaro, poi è sempre fermato o è lui a sbagliare.

TUTTOSPORT 5 – Tanto fumo, poco arrosto. Qualche guizzo e poi si spegne. Dov’è finito il ‘Toro’ che sapeva esaltare l’Inter prima del lockdown?

PASSIONE INTER 5.5 – Dà l’impressione di non essere uscito ancora del tutto dal momento negativo vissuto nelle ultime settimane, ma tutto lascia presagire che stiamo per giungere alla fine del tunnel. Nel secondo tempo purtroppo scompare e il cambio ci sta tutto.

