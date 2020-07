Genoa-Inter, Lukaku è il centro di gravità per Conte: i quotidiani pazzi di Big-Rom

Per tornare protagonista ed aiutare l’Inter a chiudere bene questo finale di campionato, Antonio Conte aveva proprio bisogno di una doppietta di Romelu Lukaku. Il centravanti belga si è reso autore di una prestazione completa a 360°, dando come sempre una grande mano alla squadra in fase di possesso, riuscendo pure ad essere letale sotto porta. Prima con la rete di testa che si fa beffe della marcatura di Zapata, poi con la straordinaria conclusione personale allo scadere che chiude la partita. Vediamo come i principali quotidiani sportivi hanno giudicato la sua gara:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Togliete tutto, a Conte, ma non Lukaku, centro di gravità del gioco d’attacco, realizzatore seriale. È vero, contro le altre tre squadre qualificate alla Champions non ha segnato, ma in serate così che cosa gli si può dire? Entusiasmante il secondo gol.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Altri due gol e altri record battuti: è a quota 23 in campionato, a 29 in una stagione che è già la migliore della sua carriera.

TUTTOSPORT 7.5 – Il gigante buono dell’Inter, assoluto migliore in campo al Ferraris con una doppietta di forza e tecnica. Sale a 29 gol in stagione: è il suo record in carriera.

PASSIONE INTER 7.5 – Partita incredibilmente generosa. Gioca spalle alla porta, fa a botte con Zapata e regala sponde ai compagni per cercare di allungare la sua squadra. Di prepotenza va a cercarsi il gol che sblocca la partita. Che perla l’incursione che porta alla doppietta!

