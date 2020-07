Genoa-Inter, Lukaku eguaglia Milito e Amedei alla prima stagione in nerazzurro. Ronaldo nel mirino

Dopo aver battuto il record personale di reti in stagione, Romelu Lukaku adesso punta un altro traguardo. Raggiungerlo non sarà semplice, data le poche partite rimaste, ma il belga farà comunque di tutto per provarci. Il centravanti ha infatti eguagliato Diego Milito e Amedeo Amedei per reti segnate alla prima stagione in nerazzurro.

Stando a quanto riferito da Opta Paolo Lukaku, ora a quota 22, ha davanti solamente Ronaldo (con 25 reti) e Stefano Nyers, che nel 1948 ha segnato 26 gol.

