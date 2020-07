Genoa-Inter, Lukaku (Sky): “Molto contento del record personale di gol. L’Europa League ora sarà fondamentale”

L’Inter trionfa al Marassi e si riporta al secondo posto. Lukaku è stato autore di una doppietta, che insieme alla rete di Sanchez hanno definito il 3 a 0 finale, per la gioia di Antonio Conte. I nerazzurri ora avranno le ultime due gare di campionato per difendere la posizione e molto dipenderà dallo scontro diretto control’Atalanta all’ultima giornata. Ai microfoni di Sky ha parlato proprio Lukaku, commentando la gara della propria squadra.

Ecco le sue parole: “A livello personale sono molto contento del record di 29 gol stagionali. Non è facile ora rimanere in seconda posizione, ma dobbiamo concludere nel migliore dei modi. Voglio aiutare la squadra con tutte le forze. Rimpianti? Sì, direi che abbiamo perso troppi punti per strada. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere ancora. L’Europa League sarà molto importante. Le prossime due gare ci diranno a che punto siamo in vista della competizione”.

