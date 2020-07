Genoa-Inter, Marotta (Sky): “Messi? Fantacalcio. Per Sanchez trattativa continua con il Manchester”

All’appello mancano tre partite, l’Inter cercherà di onorare al meglio il finale di campionato e classificarsi al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Gli uomini nerazzurri poi voleranno in Germania per le fasi finali di Europa League mentre la dirigenza continua a lavorare sottotraccia per regalare a Conte i giusti rinforzi in vista della prossima stagione.

Prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter, Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di Sky Sport: “La nostra analisi fa riferimento alla crescita costante, da quello che abbiamo potuto vedere possiamo dire di essere migliorati. Dobbiamo continuare su questa strada. Rammarichi? Il cammino è positivo. Qualche piccolo rimpianto c’è vedendo il cammino di chi c’è davanti, ma dobbiamo essere onesti e riconoscere la crescita che abbiamo avuto”.

Il futuro di Sanchez: “E’ una situazione anomala. La competizione può essere alterata da situazioni come queste, al momento nulla è risolto. C’è una trattativa continua con il Manchester United, ci proveremo almeno per l’Europa League”.

Messi all’Inter: “Parliamo di fantacalcio. Non è un nostro obiettivo, Messi è concentrato a continuare la sua carriera al Barcellona. Credo non ci siano dubbi su questo”.

Polemica sui calendari: “Siamo stati penalizzati, è un dato concreto. Era difficile coniugare le varie esigenze di un calendario che doveva essere compresso. Non voglio biasimare il comportamento della Lega ma va ricordato che anche i piccoli particolari fanno la differenza”.

