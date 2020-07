Genoa-Inter, Nicola: “Questa sfida arriva nel momento opportuno, abbiamo fame di successi”

L’Inter domani è impegnata nella trasferta di Genova, dove saranno indispensabili i tre punti per la lotta al secondo posto. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e si assisterà inevitabilmente ad un turnover, come dichiarato da lui stesso in conferenza stampa. Alla vigilia della gara è intervenuto anche l’allenatore del Genoa Davide Nicola, presentando il match del Marassi.

Ecco le sue parole: “La vittoria nel derby ci ha gratificato, perché ha dato fiducia ai nostri tifosi. Non c’è bisogno di fare giri di parole: l’Inter arriva nel momento opportuno perché tiene alta la tensione, e noi abbiamo una fame di punti incredibile. So che i nerazzurri sono una squadra tosta, organizzata, qualitativamente e fisicamente forte, ma in questo momento noi dobbiamo raccogliere più punti possibili. Voglio ripetere la gara del derby, in cui siamo andati oltre le difficoltà. Domani sarà la mia 19esima partita su questa panchina, praticamente è un girone dove la squadra ha raccolto punti importanti. Vuol dire che tutti hanno dimostrato voglia e attaccamento, ora chiedo di fare l’ultimo sforzo. Noi non guardiamo le avversarie, ci concentriamo su noi stessi”.

