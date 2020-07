Genoa-Inter, Nicola (Sky): “Avevamo preparato la gara per giocarcela. Contro l’Inter un piccolo errore può essere fatale”

La gara del Marassi ha visto l’Inter trionfare per 3 a 0, grazie ad una doppietta di Lukaku e alla rete di Sanchez. Gli uomini di Antonio Conte possono esultare per essere soli al secondo posto, un punto sopra l’Atalanta. Discorso ben diverso per il Genoa, che dovrà lottare ancora per ottenere la salvezza aritmetica. Ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico Nicola, commentando la gara dei suoi.

Ecco le sue parole: “La prestazione di questa sera non è negativa. La squadra ha voluto giocare e dare tutto, non sono affatto scontento. Ora abbiamo due partite importantissime e faremo di tutto per completare l’impresa della salvezza. Ci sarà da sudare fino all’ultimo, ma molto dipende da quello che faremo noi. Prima della partita ci siamo radunati, valutando questa partita come un’opportunità. Non siamo scesi in campo per non subire gol, ma volevamo giocarcela per fare risultato”.

Poi prosegue: “Contro l’Inter il rischio di sbagliare una minima cosa potrebbe essere fatale. Dispiace non aver raccolto quelle situazione dove potevano dare un indirizzo diverso alla partita. Abbiamo creato delle situazioni pericolose, come l’azione della pressione offensiva di Rovella. Pandev? E’ un calciatore molto importante, ma non può giocare novanta minuti tutte le partite, dobbiamo dosare le sue energie”.

