Genoa-Inter, le probabili formazioni: Borja a centrocampo al posto di Brozovic

Prima di pensare all’Europa e al mercato, all’Inter restano tre gare da giocare in Serie A: Genoa, Napoli e Atalanta. La gara con il Genoa andrà in scena questo pomeriggio alle 19.30 allo stadio Marassi e, come riportato da Sky Sport, ci sarà un cambio a centrocampo con Borja Valero che dovrebbe prendere il posto di Brozovic.

In porta Samir Handanovic, con Bastoni, Skriniar e Ranocchia in difesa, tenendo conto di De Vrij, partito, ma che resterà in panchina. A centrocampo spazio a Gagliardini e Borja Valero, al posto di Brozovic, mentre sulle fasce dovrebbero agire Moses e Biraghi. Eriksen giocherà alle spalle di Lukaku e Lautaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Jagiello, Criscito; Iago Falque; Pinamonti, Pandev. All. Nicola.

INTER: Handanovic; Bastoni, Skriniar, Ranocchia; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

