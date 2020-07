Genoa-Inter, le probabili formazioni: in attacco torna la LuLa, novità Moses e Ranocchia

A tre giornate dalla fine del campionato l’Inter fa visita al Genoa per tentare di arrestare la rincorsa salvezza della formazione allenata da Davide Nicola. La vittoria, infatti, consentirebbe alla squadra di Antonio Conte di avvicinare ulteriormente il secondo posto, in attesa di capire se l’Atalanta riuscirà o meno a superare l’ostacolo Milan. Stando alle ultime di formazione de La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra dovrebbe tornare la coppia d’attacco Lautaro-Lukaku. Moses potrebbe far rifiatare Candreva, mentre Young resta favorito su Biraghi. Ballottaggio in difesa tra Ranocchia (favorito) e Godin, mentre sulla trequarti Eriksen va verso la riconferma a discapito di Borja Valero. Riposo precauzionale per Stefan de Vrij dopo lo spavento di San Siro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Jagiello, Schone, Criscito; Jago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

