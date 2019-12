Genoa, Thiago Motta non molla: rispunta l’ipotesi di una conferma

Dopo le pochissime parole in merito alla propria posizione nonostante l’evidente delusione ed amarezza sul proprio volto nel post-partita di Inter-Genoa, Thiago Motta non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte del presidente Enrico Preziosi circa un esonero nei suoi confronti. Più che per meriti propri, però, il motivo alla base di questo stallo consiste nella poca convinzione delle alternative individuate.

Come riferito da tuttomercatoweb.com, inizialmente era stato individuato Diego Lopez che nella giornata di domenica è partito dall’Uruguay per incontrare i vertici rossoblu. Una situazione rimasta bloccata, che ha così favorito il sorpasso di Davide Ballardini nelle gerarchie. Il tecnico ex Genoa però, dopo un periodo di riflessione, alla fine ha deciso di rifiutare l’offerta evitando il suo quarto ritorno sulla panchina del Grifone. Per questo, l’ipotesi di una conferma di Thiago Motta in panchina sembra non essere più così remota.

