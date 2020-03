Gentile: “Subito in campo dopo questo periodo difficile. Scudetto? Lotta Juve-Lazio”

Lo stop del campionato forzato dall’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo pone dei significativi dubbi sulla possibile conclusione della Serie A. Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Claudio Gentile ha detto la sua: “Quando finirà questo periodo bisogna subito riprendere e giocare il campionato. Si parla del due maggio come possibile ripresa. Non lo so, ma l’importante è che si riprenda perchè questo campionato deve avere una conclusione”.

“Campionato annullato? Sarebbe come lasciare un punto di domanda su chi ha vinto lo scudetto – continua il campione del mondo ’82- Si dovrà lavorare per poter essere pronti quando sarà finito questo periodaccio e riprendere subito a giocare. Scudetto? Credo che sarà lotta a due Lazio-Juventus. Devo ammettere che la Lazio ha qualcosa in più rispetto all’Inter che sembrava candidata allo scudetto. La Lazio sta facendo cose eccezionali e va tenuta in considerazione a mio parere per il secondo posto. Ma non è così certo che vinca la Juve”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!