Getafe, Bordalas predica calma: “Prima pensiamo alla Liga, poi all’Inter. Le porte chiuse…”

Non è ancora tempo di pensare all’Europa League per José Bordalas, allenatore del Getafe. Il club spagnolo, infatti, disputerà un match di Liga Spagnola, contro il Celta Vigo, prima di scendere in campo contro l’Inter nella coppa europea. E, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo non ammette errori: «La mia priorità in questo momento è la Liga. Da lunedì parleremo dell’Europa League».

«Domani è una partita importante contro un avversario che ha ottenuto buoni risultati fuori casa. Le misure di sicurezza sono prese pensando al bene comune delle persone e non dipendono da noi. In questo momento non siamo preoccupati di viaggiare a Milano. Siamo sicuri che tutto andrà normalmente», ha dichiarato Bordalas. Infine, un punto sulle condizioni fisiche di Olivera: «Mathías si è allenato a parte per precauzione, speriamo che domani sia disponibile».

