Getafe, Bordalas teme l’Inter: “Grandissima squadra, sono loro i favoriti”

Intervistato da TeleRadioStereo, l’allenatore del Getafe José Bordalas ha parlato nello specifico della situazione legata all’emergenza Coronavirus e della gara di Europa League in programma con l’Inter ad agosto.

EMERGENZA – “Al momento fortunatamente la situazione è migliorata molto nelle ultime settimane. I contagi sono diminuiti e sono ricominciati anche gli allenamenti con l’idea di ricominciare con il campionato a partire dall’11 o dal 12 giugno. Tutti siamo preoccupati per il virus, ma il timore è diminuito con il passare delle settimane e siamo tutti un po’ più tranquilli”.

INTER – “Per noi stare in una competizione europea ed affrontare l’Inter è qualcosa di unico, incredibile. I favoriti sono loro per rosa, storia, tifoseria e sono una grande squadra. Mi piacerebbe giocare le gare con il solito formato dalla doppia partita. Non sappiamo cosa succederà ma sappiamo contro chi giocheremo: per noi è importante tornare alla normalità, a vivere le solite sensazioni. Inter favorita come lo era l’Ajax? Abbiamo giocato due grandi partite e siamo passati, questo è il calcio. Passare il turno è stato meraviglioso, ma l’Inter è una squadra ancora più forte”.

